Historische uitslag Heracles 2: ploeg vernedert Achilles'29 met 20-0

Dat het team van trainer Peter Reekers als nummer één van de competitie de winterstop in zou gaan en zich heeft geplaatst voor de kampioenspoule, was al weken zeker. Het gat met nummer 2 FC Twente was opgelopen tot zeven punten. Een nieuw doel werd geboren: het team wilde ongeslagen de winter in. Dat lukte met veel machtsvertoon tegen Achilles’29, dat nog niet een keer wist te winnen en strak onderaan staat. Voor het duel tegen Heracles had het al 61 goals tegen gekregen en slechts vier keer gescoord.

Eigen goal

Dat werd er op bezoek in Almelo niet beter op. Na tien minuten spelen was het Silvester van der Water die de score opende. Twee minuten later was het al 4-0, dankzij goals van Lennart Czyborra, Joey Konings en Vincent Vermeij. De lange spits legde er voor rust nog twee in. Het prijsschieten hield niet meer op. Konings vond voor rust nog twee keer het doel, Van der Water maakte zijn tweede van de avond en Jesper Drost mocht de tiende maken.

Na de pauze werd het er niet beter op voor de arme bezoekers, die na opnieuw twee doelpunten van Van der Water ook nog in eigen doel schoten. Dat was alweer de 13-0. De veertiende was voor Vermeij, vanaf elf meter, de zestiende en zeventiende ook. De spits werd topscorer van het duel met zes goals. Zeki Erkilinc mocht er ook nog twee maken. Konings schoot de ploeg met zijn vijfde goal van de avond naar 20-0.