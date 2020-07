Hoe gaat dat bij Heracles: een uitduel in coronatijd?

In de spelersbus moet iedereen een mondkapje op, ook al is iedereen getest op het coronavirus. „Naar FC Groningen gaan we met de bus”, zegt teammanager Edwin van Lenthe. „Naar uitduels dichterbij, zoals FC Emmen en De Graafschap, gaan we met auto’s.”

Kleedkamers mogen nog niet volop worden gebruikt . „In Groningen hebben we twee kleedkamers”, legt hij uit. „De basiself splitsen we op, die kleden zich om, worden behandeld en beginnen aan de warming-up. Dan mogen de wissels in de kleedkamers.” Thuis in Almelo gaat het de komende oefenduels ook zo. „We gebruiken daar ook de medische ruimte en het krachthonk voor.”

Tijdslot op warming-up

De twee ploegen mogen niet samen door de spelerstunnel het veld op. „Er is een tijdslot aangegeven voor de warming-up, de ploegen gaan apart het stadion in”, legt Van Lenthe uit. Ja, op het veld gaan de spelers de duels aan. „Maar daarna gelden weer de gewone regels. Anderhalve meter afstand houden, ook in de eetzaal. Onze spelers aten eerder met het personeel, maar dat gebeurt voorlopig niet meer.”

Heracles speelde op 8 maart de laatste wedstrijd en gaat er nu voor het eerst weer op uit. „Het is een soort testcase”, vindt de teammanager, die het heerlijk vond eindelijk weer een wedstrijd op het schema te zien staan. Alle spelers die morgen in de bus stappen zijn getest op corona, dat is nu nog niet verplicht, maar dat wordt het in de competitie wel. „Dan gebeurt het een dag van tevoren.”