Hoe kan Heracles koploper PSV laten struikelen?

Neem een voorbeeld aan het eerste uur tegen Feyenoord

Uit het bestuderen van het eerste uur van de thuiswedstrijd tegen Feyenoord kan Heracles veel moed halen. Ook zonder merendeel van het balbezit te hebben is het mogelijk om te domineren. Heracles had namelijk minder balbezit, maar bepaalde tot aan het doelpunt in de 60ste minuut de ruimtes op het veld waar gevoetbald mocht worden. Feyenoord werd tot aan het middenveld de vrijheid geschonken om te voetballen, maar de vrije man werd verder op het veld weinig gevonden.

Pas ook voor de linksback van PSV

Steven Bergwijn en Hirving Lozano zijn erg lastig te verdedigen door hun snelheid en loopacties in de diepte. De belangrijkste spelmaker van PSV is wat dat betreft iets minder moeilijk te verdedigen: Linksback Angelino. Angelino kan een mannetje passeren en blinkt uit in het geven van voorzetten. Hij gaf al twee assists op zowel Luuk de Jong als Steven Bergwijn. Feyenoord, met in het specifiek Steven Berghuis en Jens Toornstra, kon het bij de zege op PSV opbrengen om veel arbeid te stoppen in het verdedigen van Angelino. Met succes: de linksback had minder balcontacten op de helft van de tegenstander dan normaal gesproken, zette geen enkele dribbel in en creëerde geen enkele kans.