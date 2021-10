Hoe komt de zoon van een viroloog en een bioloog uit San Diego op het middenveld van Heracles terecht?

interview luca de la torreALMELO - Zijn vader is viroloog en maakt kopieën van het coronavirus. Zijn moeder is research bioloog en is gespecialiseerd in stamstellen. Amerikaan Luca de La Torre is hun enige zoon, verliet school vroeg, verhuisde naar Europa en is nu een van de beste spelers van Heracles. Wie is die stille jongeman?