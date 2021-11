Honderd Heracles-supporters op bijeenkomst rond ongeregeldheden tegen Ajax: ‘Volgend jaar zal het anders zijn’

FC Twente/Heracles Academie betreurt opstelling Achilles Enschede/PFA om spelers niet af te staan

ENSCHEDE/ALMELO - In navolging van veel regionale amateurclubs is nu ook de FC Twente/Heracles Academie in conflict geraakt met de voetbalschool PFA, die onder de vlag van Achilles Enschede opereert. Oorzaak is dat spelers van Achilles niet over een langere periode stage mogen lopen bij de opleiding van de Twentse eredivisieclubs.

12 oktober