Hoofdsponsor Heracles: ‘Een grote inschattingsfout waar weinig empathie uitspreekt’

Hoofdsponsor Asito vindt dat Heracles te veel een tunnelvisie heeft gehad in de kwestie rondom Rai Vloet. „Als je te veel de focus legt op Vloet in zijn rol als werknemer, zie je iets heel belangrijks over het hoofd”, zegt Hans Kroeze, algemeen directeur van ADG dienstengroep, waar Asito onder valt.

„Door de tunnelvisie wilde de club te graag een ‘goede werkgever’ zijn en is daar geobsedeerd door geraakt”, gaat Kroeze verder. „De nuance was weg. Als je met een verrekijker had gekeken naar de zaak, had je een bredere blik gehad. Dan stuit je veel eerder op wat je veroorzaakt, op het verdriet. Nu ging het niet om de ouders van het kind, maar om Vloet. Heracles heeft hem een te groot podium gegeven en onbedoeld als slachtoffer neergezet.”

Het is niet aan de hoofdsponsor om het beleid te bepalen of om te bepalen of er moet worden ingegrepen. „Strikt formeel gezien bemoeien we ons niet met het beleid, maar we geven wel gevraagd en ongevraagd advies”, legt Kroeze uit. Dat hebben Kroeze en Sander Haas, de merkmanager van ADG ook gedaan. Ze zijn vorige week met de top van de club in gesprek gegaan.

Niet onze keus

Dat advocaat Erik Thomas zegt dat Heracles al lang op de hoogte was van de feiten, trekken Kroeze en Haas sterk in twijfel. „Dan had de club meteen ingegrepen en hem geschorst”, zegt Haas. „En anders hadden wij ingegrepen. Het verhaal heeft verschillende lagen. Als een collega je vertelt wat er is gebeurd en je gelooft hem, is dat niet gek. Je wilt hem ook graag geloven, maar niet alles is waar. Achteraf kun je zeggen: het was niet nauwkeurig en naïef.”

De grote fout zit in de speelminuten die Rai Vloet vorige week zaterdag kreeg tegen NEC. Dat Heracles hem mee liet trainen, was nog tot daar aan toe en ergens nog te verklaren wegens de juridische verplichtingen. Maar hem laten spelen, vindt ook de hoofdsponsor een misser. „Uit empathie was het niet onze keus geweest om hem te laten spelen. Dan moet je denken aan zijn zichtbare rol, aan de ouders en het kind dat ze kwijt zijn”, zegt Haas.

Kroeze: „Zonder tunnelvisie was Heracles naar mijn overtuiging niet in de verleiding gekomen om hem op te stellen. Het is daardoor een grote inschattingsfout geweest, waar weinig empathie uitspreekt en die veel impact heeft gehad. Dat legt een hypotheek op het vertrouwen.”