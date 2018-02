Hoogma voor 4 jaar naar KNVB

Fans Heracles Almelo hoeven niet achter glas te zitten in Breda

20:09 ALMELO/BREDA – Heracles Almelo-supporters die woensdagavond de uitwedstrijd tegen NAC Breda bijwonen, worden in het Bredase stadion ondergebracht op de tribune onder het uitvak. Vanuit dit Vak I is het zicht op het veld aanzienlijk beter dan in het officiële, met ramen afgeschermde, uitvak H.