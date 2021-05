Hoop Heracles vervliegt snel: streep door play-offs na kansloze nederlaag tegen AZ

Heracles moest minimaal een punt pakken in Alkmaar. Als Sparta dan zou verliezen, zou het team van Frank Wormuth als nummer acht de play-offs in gaan. Zover kwam het niet. Al na zeven minuten spelen kwam de eerste update van de naaste concurrent. Stoorzender Sparta kwam in Heerenveen op een 1-0 voorsprong na een heerlijke goal van Lennart Thy. Nog geen tien minuten later was het al 0-2 in Friesland.

In Alkmaar maakte AZ-speler Myron Boadu er voor rust ook nog 1-0 van en vlak na de pauze was het al 3-0 door twee doelpunten van Jesper Karlsson. Daarmee kon er dus een definitieve streep door het toetje van het seizoen. Heracles eindigt uiteindelijk wel voor het derde seizoen op rij in het linkerrijtje, op plek negen. Wat eigenlijk vooral heel knap is voor het team dat begin dit seizoen door sommige analytici als degradatiekandidaat werd aangemerkt. Maar het smaakte zondag nog niet bepaald goed: Heracles verloor dit seizoen niet eerder zo dik.

Aanvallers op de bank

Had de uitploeg vooraf werkelijk nog hoop op de play-offs nadat het Rai Vloet en Marco Rente zag afhaken voor de wedstrijd tegen AZ? De topscorer heeft een spierblessure, Rente was ziek. De verdediger zou aanvoerder Robin Pröpper vervangen die geschorst was. De jonge Mateo Les vormde uiteindelijk het centrum van de verdediging met Mats Knoester.

Volledig scherm Jesper Karlsson maakt er 2-0 van en laat Janis Blaswich kansloos. © SCS/Sander Chamid

Wormuth greep voor het duel tegen AZ op veel plekken in. Opvallend waren vooral de wijzigingen voorin, zowel Delano Burgzorg als Kasper Lunding zaten op de bank. De aanvallers hadden de afgelopen maanden geen rendement. Burgzorg scoorde eind januari voor het laatst en heeft letterlijk nul assists achter zijn naam staan.

De wedstrijd

De wedstrijd tegen AZ, dat wel bijna op volle sterkte was, kwam moeilijk op gang, al deed Heracles een dappere poging. Voor rust kregen beide ploegen niet veel kansen. De grootste was voor Orestis Kiomourtzoglou, de middenvelder die de aanvoerdersband droeg bij Heracles. Na een voorzet van Giacomo Quagliata kopte hij op de paal. AZ leek even later een penalty mee te krijgen, maar na het zien van de beelden ging daar een streep door.

Vier minuten voor rust maakte Myron Boadu er 1-0 van, daarbij gingen het centrale duo en doelman Janis Blaswich niet vrijuit. Een seconde voor het fluitsignaal reageerde Blaswich wel goed op een schot van Boadu. In de 50e minuut maakte Jesper Karlsson er na een flitsende aanval 2-0 van en zeven minuten later schoof de beste man van het veld ook de 3-0 binnen. Boadu maakte ook ook nog zijn tweede van de middag en wipte de bal over Blaswich.

Afscheid

Tim Breukers nam na elf seizoenen Heracles officieel afscheid als profvoetballer, hij kwam er in de 66e minuut in voor zijn opvolger Noah Fadiga. Ook Jeff Hardeveld mocht invallen in zijn laatste duel voor Heracles, hij verving tien minuten voor tijd Giacomo Quagliata. De Almelose ploeg komt maandag nog een keer bij elkaar en heeft dan vakantie.

AZ - Heracles 5-0 (1-0)

Score: 41. Boadu 1-0, 50. Karlsson 2-0 , 57. Karlsson 3-0, 75. Boadu 4-0, 88. Wijndal 5-0

Heracles: Blaswich, Fadiga, Les, Knoester, Quagliata (81. Hardeveld); Schoofs, Kiomourtzoglou (76. Agca), De la Torre, Sierra (66. Amissi), Bakis; Azzaoui (66. Burgzorg)

Gele kaarten: Knoester (Heracles)

Scheidsrechter: Kamphuis