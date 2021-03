In Almelo gaat het niet meer over VVV en Emmen, maar over FC Twente en Heerenveen

Heracles-directeur Toussaint wilde de derby omdraaien: eerst in Enschede, daarna in Almelo

25 februari ALMELO/ENSCHEDE Heracles-directeur Rob Toussaint vroeg de KNVB vóór dit seizoen om de derby eerst in Enschede te laten spelen en daarna pas bij Heracles in Almelo. Zodat de kans op publiek groter was. Dat lukte niet en dus blijft het stil in Almelo als FC Twente zaterdag op bezoek komt.