In het spelershotel van de Mannschaft

BLOGOp trainingskamp in Barsinghausen. Het was de afgelopen dagen weer eens wat anders voor de selectie van Heracles Almelo. Weinig zon, vooral veel regendruppels. Maar hoewel het weer in Duitsland tegenviel, bleven de tradities gewoon in ere.

Tim van de Berg houdt het thuisshirt van Hannover 96 in de lucht. De reservespeler van Heracles is winnaar geworden van de jaarlijkse quiz. Hij won in de finale van middenvelder Alexander Merkel dankzij het antwoord op de vraag: wat was de uitslag van FC Groningen-Heracles vorig seizoen? Antwoord: 3-3.

Bewuste keus

Niet de Spaanse zon als winterste trip dus, maar de heimat. Barsinghausen, op drie kwartier van Hannover, in plaats van Estepona of Benahavis. Het was een bewuste keus. Trainer Frank Wormuth wilde zijn spelers graag twee volle weken kerstvakantie geven. Daarna nog een trainingskamp naar een warm oord, zou te veel trainingen kosten.

Volledig scherm Tim van de Berg met het thuisshirt van Hannover 96 . © Heracles Almelo

Volledig scherm De winnaars van de quiz. © Heracles Almelo

Tradities

Het werd Duitsland, in het hotel waar vaak de jeugdploegen van Duitsland verblijven, maar waar ook de grote Mannschaft al een paar keer overnachtte. Twee nachten, met spelers en sponsors. Een oefenwedstrijd tegen Hannover, een quiz, een gezamenlijk diner en een afsluitend rondje penaltyschieten. Ook al is de kleine week ingeruild voor tweeënhalve dag, aan tradities wordt niet getornd.

Volledig scherm Het hotel waar Heracles Almelo verbleef. © Heracles Almelo

Volledig scherm Heracles Almelo trainde ook binnen. © Heracles Almelo

Proosten met de trainer

De bierstube bij het hotel is twee avonden gevuld met geldschieters. Ze drinken er een wijntje, proosten met de trainer. Ze vinden het een eer dat ze elk jaar worden uitgenodigd. Want ook al lijkt het na al die jaren normaal, het is toch best bijzonder dat je eet met de spelers en de staf, samen de quiz speelt en dat de trainer ze voor de wedstrijd zijn strijdplan vertelt en het na afloop evalueert.

Wormuth laat zijn luisteraars lachen, maar boeit ze vooral met zijn voetballes. Wat te doen bij balbezit? Wat bij balverlies? Hij vertelt over patronen en over de beste weg die je als speler kunt nemen naar de goal van de tegenstander. Voetbal is simpel, vindt hij. De trainer vertelt in het Nederduits, voetbalwoorden als ‘spelopbouw’, ‘inzakken’ en ‘binden’ kan hij dromen.

Penaltyschieten