In vijf hele vervelende minuten laat Heracles het liggen tegen AZ: 1-2

In vijf hele vervelende minuten tijd ging het zondagmiddag mis bij Heracles. De ploeg speelde tot de veertigste minuut in eigen huis eigenlijk best prima tegen AZ, maar ging toch met een 2-0 achterstand de rust in en verloor met 2-1.

Eerst was er in de 41e minuut de rake strafschop van Teun Koopmeiners, na een overtreding en handsbal van Robin Pröpper op Myron Boadu. Doelman Michael Brouwer dook naar de goede hoek, maar na een paar prima reddingen in de eerste helft lukte het dit keer niet. Drie minuten later was het Boadu zelf, die op aangeven van Koopmeiners voorbij de Heracles-doelman kwam: 0-2.

Niet opwindend

De ploeg van trainer Frank Wormuth had zich tot de penalty prima staande gehouden tegen de bezoekers uit Alkmaar, maar kreeg ook dit keer geen grote kansen. Op die ene van Rai Vloet na. De middenvelder had zijn ploeg op een voorsprong moeten zetten, maar schoot te wild voorlangs. Het was niet opwindend, het was niet flitsend, maar het was ook niet zo slecht wat Heracles voor rust liet zien.

De thuisploeg begon met Robin Pröpper, de aanvoerder die zich vorige week zwaar leek te blesseren tegen Ajax, maar toch mee kon doen. Met Tim Breukers ook, de rechtsback die vorige week niet mocht beginnen. Zondag begon hij wel tegen AZ, maar bleef in de rust achter in de kleedkamer. Silvester van der Water ontbrak wegens een blessure.

Schoofs schiet raak

Invaller Delano Burgzorg had zijn ploeg na een uurtje spelen terug in de wedstrijd kunnen brengen. Maar na een mooie bal van Italiaanse verdediger Giacomo Quagliata, mislukte ook deze poging van de aanvaller die nog niet scoorde dit seizoen.

Wie had er rekening gehouden met invaller Lucas Schoofs? De verdediger bracht de spanning op Erve Asito terug nadat hij heerlijk raak schoot uit een vrije trap van Teun Bijleveld: 1-2, met nog een kwartier te gaan. AZ kreeg kansen, Heracles vocht, Quagliata toonde zich in zijn eerste wedstrijd een bikkelharde verdediger en maakte nog een paar slachtoffers. Het was spannend, het was vermakelijk.

Maar aan het einde van het liedje verloor Heracles voor de zesde keer dit seizoen en zakt steeds verder weg op de ranglijst. En volgende week wacht Feyenoord, in Rotterdam.

Michael Brouwer redde zijn ploeg in de eerste helft een paar keer, maar zag het bij rust toch 0-2 staan.

Heracles - AZ 1-2 (0-2)

Score: 41. Koopmeiners 0-1, 44. Boadu 0-2, 76. Schoofs 1-2.

Heracles Almelo: Brouwer, Breukers (46. Schoofs), Pröpper (75. Rente), Knoester, Quagliata, Kiomourtzoglou (74. Cijntje), Vloet, Bijleveld, Lunding (56. Burgzorg), Bakis, De la Torre

Gele kaarten: De Wit (AZ), Bakis, Quagliata (Heracles)

Scheidsrechter: Van Boekel

Toeschouwers: 0