Inspiratieloos Heracles Almelo verliest in eigen huis van PEC

Wormuth koos tegen PEC weer eens voor Adrián Dalmau in de spits. De laatste keer dat de Spanjaard bij de Almeloërs aan de aftrap verscheen was op 2 december. Toen maakte hij in Almelo nog binnen drie minuten de 1-0 (uiteindelijk 4-1 winst tegen VVV).

Tegen PEC zag het er bij de spits allemaal niet best uit. Dat gold overigens voor heel Heracles, dat moeizaam begon aan het duel met de Zwollenaren. Veel meer dan een schot van afstand (Mo Osman) liet de thuisploeg voor de pauze niet zien.

Van Duinen

PEC, dat ook niet geweldig voetbal op de mat legde, scoorde daarentegen op het juiste moment. Na een kwartier kon de volledig vrijstaande Mike van Duinen uit een hoekschop raak schieten: 0-1. Heracles was totaal verrast. Een opvallende statistiek daarbij was dat de aanvaller van PEC al voor de achtste keer het net vond tegen de Heraclieden. Nog binnen het half uur was PEC dicht bij de 0-2. Heracles-doelman Janis Blaswich kon de bal nog net met zijn vingertoppen uit het doel tikken.

Inspiratieloos

De schwung was vervolgens een beetje uit de wedstrijd. Heracles oogde inspiratieloos, PEC drong niet meer nadrukkelijk aan. Bij een hoekschop was Heracles plots nog even dicht bij een goal. Maar de bal belandde in de scrimmage op de paal en werd daarna met veel moeite door PEC weggewerkt.

Uit het niets

Na rust een strijdlustiger Heracles. De thuisploeg drong meer aan, en werd meteen gevaarlijker. Toch was het PEC dat op 0-2 kwam. Uit het niets overigens. Na een goede steekbal tussendoor kon Thy de tweede Zwolse treffer binnen glijden.

Volledig scherm Mickey van der Hart stopt de strafschop van Kristoffer Peterson. © VI Images

Penalty

Na een uur spelen hadden de Almeloërs dé kans om terug in de wedstrijd te komen. Dalmau werd gevloerd in de zestien, Peterson mocht aanleggen vanaf de stip. Maar alsof de avond nog niet erg genoeg was voor de thuisploeg, was het Mickey van der Hart die de penal stopte. Heracles probeerde daarna nog wel, maar het enige opvallende moment in het laatste kwartier was een vermeende elleboog in het gezicht van Dalmau in de zestien. Lindhout wuifde het weg, geen tweede strafschop en geen goals meer.

Heracles Almelo - PEC Zwolle 0-2 (0-1).

Score: 16. Van Duinen 0-1, 55. Thy 0-2.

Bijzonder: 61. Peterson mist penalty.

Heracles Almelo: Blaswich, Breukers, Rossmann, Van den Buijs, Czyborra, Osman, Merkel (65. Konings), Duarte (46. Drost), Kuwas, Dalmau, Peterson.

PEC Zwolle: Van der Hart, Ehizibue, Lam, Van Polen, Paal, Bouy (59. Leemans), Clement, Namli, Van Crooij (58. Elbers), Thy (91. Flemming), Van Duinen.

Scheidsrechter: Lindhout.

Geel: Merkel, Drost, Rossmann.