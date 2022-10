Invallers Almere City FC nekken Heracles Almelo in 2 minuten tijd

COLUMN Heracles terug naar echt gras? Dat besluit kent niet alleen maar winnaars

ALMELO - Heracles Almelo wil versneld terug naar echt gras, zo maakte de club deze week bekend. Al over anderhalf seizoen wil de club zijn laatste wedstrijd op het huidige plastic hebben gespeeld. Het is een boodschap die niet alleen mij, maar ook veel andere voetballiefhebbers als muziek in de oren klinkt. Toch is er ook een groep die teleurgesteld zal reageren: de jongste fans.

22 oktober