Ivo Rossen verlegt grenzen die hij als speler haalde: nu met Heracles de eredivisie in

Zijn 10-jarige dochter Liv barstte in tranen uit terwijl ze frietjes at. „Ze vroeg of mama en papa gingen scheiden”, herinnert Ivo Rossen zich nog dat ene gesprek van vorige maand aan de eettafel. Hij kan er nu om lachen.



Het nieuws dat hij aan de slag gaat als assistent-trainer van Heracles Almelo en daarom moet verhuizen, is inmiddels ook al ingedaald bij zijn kinderen. „Liv en ook mijn zoontjes Maxx van 9 en Jace van 6 liepen in de vakantie al in het shirt van Heracles.”



Zelf draagt hij zondag pas voor het eerst het Heracles-tenue, bij de eerste training van de Almelose club dit seizoen. Hij kijkt ernaar uit. „Al wordt het ook beproeving voor het gezin. We gaan voor het eerst uit elkaar.” Zijn vrouw Moniek blijft met de kinderen achter in Grave, zodat de oudste de basisschool in Brabant kan afmaken. Hij rijdt een of twee keer in de week op en neer.