Jamiro Monteiro, de post, een vleesfabriek en nu eindelijk de Eredivisie

ALMELO - Hij is agressief op het veld, hij heeft power. Het klinkt Jamiro Monteiro (23) als muziek in de oren als anderen dat over hem zeggen. Zijn hele jeugd hoorde hij: je bent te klein, je bent te licht. "Nou en?"

Hij kan het niet meer aanhoren als een trainer over zijn postuur begint. Hij heeft het in zijn jeugd te vaak gehoord. "Ja, ik ben klein, 1.70 meter en tenger, maar het is onzin dat ik daardoor geen profvoetballer kan zijn. Dat zie je nu: ik speel tegen jongens die 2 meter lang en 2 meter breed zijn en win de duels. Hoe? Omdat ik het wil. Ik ben gemotiveerd, extra juist, ik kan met mijn postuur omgaan." Bij zijn nieuwe club Heracles heeft hij het de trainer nog nooit horen zeggen, het doet er niet toe.

Het gezicht van de international van Kaapverdië licht op als het over zijn aanstaande basisplek gaat. Trainer John Stegeman kiest in het uitduel tegen PEC Zwolle voor de in Rotterdam geboren middenvelder. Dit is waarvoor hij de zware reis afgelegde langs ontelbare vooroordelen, een vleesfabriek en een racistische wijk in Oost-Duitsland. "Ik heb een enorme winnaarsmentaliteit, op het veld ben ik totaal anders dan ernaast. Als mens ben ik vrij rustig, op het veld zit ik vol energie. Ik ben ongelooflijk gefocust. Dat komt omdat ik er alles voor over heb gehad om dit te bereiken."

Volledig scherm Reuven Niemeijer, Jamiro Monteiro en Paul Gladon © ANP Pro Shots

Gelukkigst

Hij is op zijn gelukkigst nu, vertelt hij. "Bij Cambuur was ik supergelukkig, zij gaven me een kans, nu ben ik nog gelukkiger. Ik speel in de eredivisie, ik ben ver gekomen. Ik heb me niet eerder zo rustig gevoeld." Hij heeft de zekerheid van een contract, de zekerheid dat hij gewild is. Monteiro's woorden krijgen steeds meer lading als hij zijn verhaal vertelt. Waar sommige spelers bij een jeugdopleiding terechtkomen en soepel doorrollen naar de beloftes en het eerste team, hopte Monteiro al jong van club naar club. "Ik was ongeduldig, het ging niet snel genoeg. Ik ging steeds weer verder, daar heb ik nooit spijt van gehad."

Volledig scherm Moneiro in het Heracles stadion © Lars Smook

Rascisme

Een 'soort zaakwaarnemer', zoals hij het zelf omschrijft, bracht hem na dat seizoen bij Dordrecht naar Duitsland. Hij regelde stages, Monteiro kon bij Hansa Rostock terecht, maar bleek daar alleen te mogen trainen, zijn duels speelde hij bij Wismar. "Ik woonde er met een andere jongen die ik kende. Het was zwaar, hard. We kwamen in een racistische buurt terecht, tijdens wedstrijden hoorde ik apengeluiden. Die raken me niet, ik kan veel hebben. Op instagram zette ik laatst een foto met de tekst 'I am from the jungle', daar bedoelde ik vanzelfsprekend iets anders mee. De jungle van het leven, ik ben een survivor."

Huilen