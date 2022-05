Jan Smit denkt in het interview meer aan zichzelf dan aan Heracles

met video Supporters motiveren spelers Heracles Almelo met indrukwek­ken­de video: ‘Vandaag trekken wij samen ten strijde’

ALMELO - ‘Vandaag trekken we samen ten strijde.’ De boodschap is duidelijk: vanavond moet de basis worden gelegd voor nóg een seizoen Heracles Almelo in de eredivisie. Supportersplatform HAFC maakte een indrukwekkende video om de selectie extra te motiveren in de aanloop naar het eerste play-offduel, tegen Excelsior.

18 mei