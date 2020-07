Jesper Drost van Heracles naar PEC Zwolle

Heracles-trai­ner Frank Wormuth sluit ‘gekke periode’ af en stort zich op nieuw seizoen

29 juni ALMELO - Het is voor het eerst sinds acht weken stil op Erve Asito, Heracles heeft vanaf vandaag drie weken vakantie. Trainer Frank Wormuth sluit de raarste periode in zijn carrière af. „Er is me een ding wel duidelijk geworden: een trainer heeft ook positieve druk nodig.”