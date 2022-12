Jeugdspeler Wehmeyer tekent eerste profcontract bij Heracles

Wehmeyer heeft zijn handtekening gezet onder een verbintenis tot de zomer van 2025 met een optie tot een extra seizoen. „Toen ik in de Academie kwam, had ik maar één doel voor ogen: ik wilde profvoetballer worden. Nu ik hier negen jaar later sta, mag ik met een trots gevoel zeggen dat mijn jongensdroom werkelijkheid is geworden. Ik ben enorm blij dat Heracles mij deze kans geeft en ik ga er alles aan doen om te laten zien wat ik kan”, laat Wehmeyer weten in een persbericht.

Technisch directeur Nico-Jan Hoogma is content met de aanwinst uit de Academie. „Lasse is een jonge speler die al vanaf september vanuit de Onder 21 regelmatig meetraint met de eerste selectie. Eind september maakte hij zelfs zijn debuut tegen FC Den Bosch en is sindsdien een vaste waarde in de wedstrijdselectie geweest. Hij heeft enorm veel werklust en heeft dit contract afgedwongen.”

Directeur Academie

„Het is prachtig om te zien dat de ontwikkeling van Lasse beloond wordt met zijn eerste profcontract”, zegt Dominique Scholten, directeur van de FC Twente/Heracles Academie. „Naast dat het een mooi moment is voor Lasse, is het ook een mooi moment voor de Academie dat er wederom een speler de overstap kan maken naar een eerste selectie.”

Wehmeyer speelde sinds 2013 in de jeugdopleiding van FC Twente en Heracles Almelo. De vleugelaanvaller die geboren werd in het Duitse Münster is sinds de gelijkwaardige samenwerking binnen de Academie de vijfde speler die doorstroomt naar de hoofdmacht van Heracles Almelo.