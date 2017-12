John Stegeman: ‘Je ziet wat winnen doet, het geeft een boost’

De laatste minuut maakte donderdagavond in Almelo het verschil tussen een teleurstellend gelijkspel of een welkome zege. Vincent Vermeij was een dag later nog even het stralende middelpunt in Almelo. Terwijl de seconden wegtikten, maakte hij er 3-2 van. ,,We mogen nog wel even nagenieten’’, vindt Stegeman. ,,Je ziet wat winnen doet, het geeft een enorme boost. En hopelijk nemen we de positieve energie mee.’’

Het gat met Sparta is nu tien punten, de Rotterdammers hebben een duel minder gespeeld. ,,Het is mooi dat we het gat vergroten, in eerste instantie zijn we directe concurrenten’’, zegt de trainer die zijn ploeg terugvindt op de negende plek met 21 punten. Heracles staat een punt boven Heerenveen, de enige club waar dit seizoen uit een punt werd gepakt.

De grote vraag is: worden dat er komende week meer? Het wordt een interessant uiteinde van 2017, Heracles moet in zeven dagen nog drie keer buitenshuis aan de bak. Zaterdag wacht FC Utrecht-uit, donderdag naar De Kuip voor het bekerduel tegen Feyenoord en zondag 24 december begint de tweede seizoenshelft al met een uitwedstrijd tegen VVV-Venlo.