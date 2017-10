John Stegeman kan zich zijn twee goals tegen Hoek niet meer herinneren

,,Ik kan me er niets meer van herinneren’’, zegt Stegeman, een dag voor de bekerwedstrijd tegen de Zeeuwse hoofdklasser. ,,Wie er scoorde? Ik? Twee keer zelfs?’’ Ja dus, en Yuri Rose, ook twee keer. ,,We waren een goed duo, voelden elkaar aan. We wisten van elkaar welke loopacties we maakten en wanneer we de bal zouden krijgen. Het was vooral een leuke tijd, met een mooi team.’’