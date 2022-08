Jong FC Utrecht - Heracles tóch live op tv: Almelose club betaalt productiekosten zelf

ALMELO - Het is vrij opmerkelijk in voetballand: Heracles Almelo neemt maandagavond de productiekosten van de liveregistratie van het duel bij Jong FC Utrecht voor z’n rekening. Daardoor is de wedstrijd alsnog live te zien bij ESPN.

In eerste instantie zou de uitwedstrijd in Utrecht niet live worden uitgezonden. Omdat de club de kosten afdekt, is ESPN alsnog overstag gegaan.

‘Supporter moet club in actie kunnen zien’

„Wij willen graag dat al onze supporters onze wedstrijden kunnen bekijken”, aldus algemeen directeur Rob Toussaint. „Onze supporters en sponsoren steunen de club door dik en dun, dus zodra wij als club iets terug kunnen doen voor hen, dan doen we dat. Een supporter of partner van Heracles Almelo moet de club in actie kunnen zien. Als dat niet in het stadion kan, dan vanuit huis.”

Heracles Almelo wordt maandagavond in De Galgenwaard in Utrecht gesteund door 600 supporters. Daarmee is het uitvak uitverkocht. De Almeloërs begonnen het seizoen met een klinkende 4-0 zege op ADO Den Haag. Jong FC Utrecht kreeg met 3-0 kop bij Top Oss.

Vanaf 19.50 uur

De uitzending van aanstaande maandag begint om 19.50 uur en om 20.00 uur wordt er afgetrapt.