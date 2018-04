Jong Heracles sluit seizoen af met gelijkspel in Rotterdam

Nog één keer Brasil voor Everton bij Heracles: ‘Hier voel ik me thuis’

29 april ALMELO - Even was de Copacabana terug in Almelo. Onder de zinderende klanken van het Brasil, maakte Everton Ramos Da Silva nog één keer zijn opwachting. Niet in wedstrijdtenue, maar in het kader van de jubileumwedstrijd.