Justin Hoogma benieuwd naar trainer Heracles en overtuigd van de nieuwe kampioen

Waar eindigt Heracles komend seizoen?

„Ik heb hoge verwachtingen. Ik denk het linkerrijtje en dan de achtste plek. Maar het blijft altijd afwachten, er zijn veel nieuwelingen en ik weet niet hoe goed zij zijn. Het is mooi dat een belangrijke speler als Robin Pröpper is gebleven. Ik ben ook benieuwd naar de nieuwe trainer.”

Dat is Frank Wormuth, die wordt gezien als de opleider van Julian Nagelsmann, jouw trainer bij Hoffenheim. Ze hanteren dezelfde aanpak. Is het wat?

„Het bevalt heel goed en is van deze tijd, denk ik. In Nederland zeggen we vaak: ‘we kijken niet naar de tegenstander’ en ‘we spelen ons eigen spel’. Maar ik denk dat alleen het Barcelona onder Pep Guardiola goed genoeg was om dat te kunnen zeggen. Het lijkt me logisch dat alle andere ploegen ook naar de tegenstander en de situatie kijken.”

Welke club gaat er via de play-offs Europa in?

„Ik denk Vitesse, zij hebben een goed team.”

Wie wordt kampioen?

,,Ajax. Het klopt daar dit jaar, ze hebben een goede mix van talent en ervaring. Ik ben hier voor het tweede jaar en merk dat er een groot verschil is met vorig jaar. Het gaat nu makkelijker, ik heb de tactiek onder de knie. Of ik ga spelen, is afwachten. Er zijn acht centrale verdedigers en de concurrentie is groot. Ik denk dat ik er klaar voor ben.’’

Wie degradeert er uit de eredivisie?

„Er zijn een aantal kandidaten, maar als ik puur naar de clubs kijk, denk ik Emmen. De Graafschap en Fortuna Sittard hebben meer mogelijkheden, ze hebben grotere stadions en een grotere achterban.”

Hoe vergaat het FC Twente in de eerste divisie?