Kan Heracles-trainer Frank Wormuth tijdens zijn eerste duel al historie schrijven?

11 oktober 1964

Op voorhand lijkt er voor Heracles in Amsterdam weinig te halen. De ploeg won geen van zijn laatste 15 wedstrijden op bezoek bij Ajax. Tegen geen enkele ploeg heeft Heracles een langer lopende reeks. Bovendien startte Heracles nog nooit een Eredivisie-seizoen met een uitoverwinning. De laatste keer dat de Almeloërs een competitie begonnen met een uitzege was in 1990/1991, toen PEC Zwolle in de Eerste Divisie met 0-4 werd verslagen. De enige uitzege van Heracles op Ajax in de Eredivisie was op 11 oktober 1964.