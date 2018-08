Kan Heracles weer eens een wedstrijd winnen op natuurgras?

In vijf van de laatste zes duels tussen Willem II en Heracles in Tilburg vielen drie of meer doelpunten, 23 in totaal. Vorig seizoen won Willem II deze ontmoeting met 3-1 door vroege doelpunten van Fran Sol en Bartholomew Ogbeche (twee goals). Sebastian Jakubiak deed laat in de wedstrijd wat terug. Fran Sol is zondag gebrand om te scoren tegen Heracles, want hij staat inmiddels al zes duels droog.

Natuurgras

Heracles verloor slechts één van zijn laatste zes uitwedstrijden in de Eredivisie. Op grond daarvan lijkt er zondag een goed resultaat in te zitten voor de Almeloërs. Wat echter ook opvalt, is dat Heracles geen van de laatste dertien wedstrijden op natuurgras won. De laatste ‘natuurgraszege' dateert van 8 april 2017. Toen won Heracles met 4-1 bij Go Ahead Eagles.

Peterson

Kristoffer Peterson scoorde in elk van de laatste drie wedstrijden van Heracles. De laatste speler van Heracles die in vier opeenvolgende wedstrijden scoorde, was Samuel Armenteros in september 2015. Nog nooit was een speler in de eerste drie speelrondes van een seizoen trefzeker namens Heracles.

Jubilaris Kuwas

Brandley Kuwas gaat zijn honderdste Eredivisie-wedstrijd spelen zondag (34 voor Excelsior, 65 voor Heracles). Kuwas speelt sinds het seizoen 2015/2016 in de Eredivisie. Sindsdien gaven slechts vier spelers meer assists dan Kuwas (21): Hakim Ziyech (37), Alireza Jahanbakhsh (25), Sam Larsson (25) en Jens Toornstra (24).