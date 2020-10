Keepersprobleem voor Heracles: ook Brouwer niet inzetbaar

Wormuth over Van der Water: ‘Hij pakt het steeds beter op’

16 oktober ALMELO - Heracles-doelman Janis Blaswich is nog altijd niet inzetbaar vanwege een spierblessure. Michael Brouwer is zaterdag ook tegen RKC zijn vervanger. De rest van de groep is fit. Of Silvester van der Water speelt, is nog de vraag.