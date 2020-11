Keepersproblemen Heracles duren nog altijd voort

Heracles kan uit tegen VVV-Venlo nog altijd niet beschikken over de doelmannen Janis Blaswich en Michael Brouwer. De eerste doelman kampt al maanden met spierblessures, het is nog onduidelijk wanneer hij weer inzetbaar is.

„We willen hem niet te vroeg brengen”, zegt trainer Frank Wormuth over Blaswich. „Vorig jaar hebben we bijna het hele seizoen niet kunnen beschikken over Mo Osman, ook hij had zo’n type blessure. We nemen daarom liever het zekere voor het onzekere.” Brouwer is nog altijd niet fit, dus zal opnieuw Koen Bucker in het doel beginnen.

Geen Lunding

Ook Kasper Lunding ontbreekt in de uitwedstrijd in Venlo. De aanvaller heeft ook last van een spierblessure. Lunding is nog maar kort speler van Heracles, maar maakte desondanks al indruk op de rechtervleugel. Het is niet duidelijk hoe lang hij niet inzetbaar is.

Middenvelder Orestis Kiomourtzoglou is nog herstellende van corona en kan nog niet meespelen tegen VVV. De middenvelder testte positief na de wedstrijd tegen Sparta en is flink ziek geweest. Hij is inmiddels wel weer beter, maar nog niet fit genoeg. Of Wormuth er zelf bij is, is ook nog niet zeker. Hij was ook positief, maar al lang hersteld en wacht ook op de testuitslag.

Op de bank

Wormuth past zijn team op een plek aan ten opzichte van vorige week. Robin Pröpper is weer negatief getest en fit en speelt, Marco Rente moet daarom weer plaats nemen op de bank. Ook Delano Burgzorg en Sinan Bakis moeten opnieuw op de bank beginnen. Luca de la Torre en Adrian Szöke spelen.