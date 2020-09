Knap gelijkspel van Heracles tegen PSV

Felle thuisploeg

PSV had in de eerste helft weinig in te brengen tegen de felle thuisploeg, kreeg nog wel twee kansen, maar imponeerde geen moment. De ploeg uit Eindhoven begon ook niet in de beste opstelling aan het duel. Zo zat Donyell Malen op de bank, de beste speler van PSV kwam na rust meteen in het veld. Een paar minuten later was het al 1-1, opnieuw vanaf elf meter.