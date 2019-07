Knoester schiet Heracles naar oefenzege in Oberhausen

Mauro Júnior laat zich zien bij ruime zege Heracles Almelo

13 juli BILLERBECK - Mauro Júnior kan met een goed gevoel terugkijken op zijn debuut voor Heracles Almelo. De huurling van PSV had in de oefenwedstrijd tegen Viktoria Köln een belangrijk aandeel in de 3-0 zege.