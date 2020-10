KNVB erkent: Vloet ontsnapt, omdat VAR bij Heracles verkeerde beelden liet zien

Vloet en Aauassar kregen het in de tweede helft met elkaar aan de stok. Op de beelden is te zien dat de middenvelder van Heracles eerst een trappende beweging maakt, waarop de aanvoerder van Sparta reageert. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük werd daarop naar de kant geroepen door de VAR, maar hij kreeg slechts de beelden te zien van de natrappende Spartaan. Vloet mocht blijven staan en maakte later in de wedstrijd nog de 1-1.

Sparta krijgt gelijk

Sparta was ontstemd over de handelwijze van de VAR, door subjectief de beelden aan de scheidsrechter te tonen. Deze fout werd later door Reinold Wiedemeijer van de KNVB toegegeven bij FOX Sports, maar dit kan niet meer hersteld worden. Omdat de natrappende beweging van Auassar is bewezen is hij nu voor twee duels geschorst.

Ook Heracles boos

Overigens hekelde Heracles ook de VAR, omdat bij de gelijkmaker van Sparta - een schot - de arm van spits Thy wordt geraakt, waardoor de bal iets van richting veranderd. Ook was er in de tweede helft nog een moment na een pittige overtreding van Duarta. Die kreeg geel, terwijl velen van mening waren dat hier rood op zijn plaats was geweest.