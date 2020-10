KNVB zet streep door oefenduel Heracles

Podcast ‘Na de Bra­ma-ta­pes hebben we nu Van der Wa­ter-ga­te’

21 september ALMELO/ENSCHEDE - Heracles en FC Twente hebben een bewogen tweede speelronde achter de rug. In Almelo heeft vrijwel niemand het over de nederlaag bij Willem II, maar houdt vooral de muitende Sylvester van der Water de gemoederen bezig. En in Enschede koesteren ze het veroverde punt bij Feyenoord.