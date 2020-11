Koen Bucker debuteert bij Heracles onder de lat

Bucker kwam in 2018 over van AZ. In Alkmaar speelde hij twee duels bij Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie. De Almeloërs missen naast de twee keepers ook Kiomourtzoglu (ziek) en Lunding (geblesseerd). Ook trainer Frank Wormuth is vanwege ziekte nog afwezig. Wel terug in de selectie is aanvoerder Robin Pröpper. De centrale verdediger is hersteld van corona.