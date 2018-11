Koploper Heracles 2 verslaat Heerenveen

Peter van Ooijen mist Heracles-uit na rode kaart

25 november VENLO - Peter van Ooijen kreeg tijdens de wedstrijd VVV-Venlo - AZ, die in een 2-2 gelijkspel eindigde, in de slotfase rood vanwege een stevige tackle. Gevolg is dat de middenvelder in elk geval geschorst is voor de eerstvolgende wedstrijd van zijn club, de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo.