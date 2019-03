Kristoffer Peterson weer in beeld bij Zweden

„Wij bepalen uiteindelijk of hij speelt of niet”, zegt trainer Frank Wormuth. „Kris zegt altijd dat het kan, maar we gaan eerst testen of het met een masker goed gaat. Hij wil zelf graag, ook omdat hij in de voorselectie van Zweden zit.”

De trainer heeft een punt van kritiek richting de bondscoach van Zweden. „Hij heeft me nog niet gebeld, om te vragen of Peterson überhaupt kan spelen. Ik vind het normaal dat trainers contact met elkaar hebben. Ook na afloop van een interlandperiode. Ik wil weten wat spelers hebben gedaan, zodat we weten wat hij fysiek aan kan. We hebben het wel over kapitaal.”

Peterson liep de gebroken neus afgelopen zaterdag op tegen FC Utrecht. Heracles verloor dat duel met 5-1. „Die wedstrijd moeten we vergeten, dat kan als we van Emmen winnen. Dat is het mooie van voetbal: je kunt het elke week rechtzetten.’’