Krüzen kijkt terug op Dortmund-avontuur: 'Vier keer op rij verliezen al te veel'

VRIEZENVEEN - Het ontslag bij Borussia Dortmund was zonde, maar terecht, vindt Hendrie Krüzen. "In de top is vier keer op rij verliezen al te veel." De assistent-trainer uit Almelo blikt met een glimlach terug op het korte avontuur.

Krüzen, die onlosmakelijk is verbonden met trainer Peter Bosz, krijgt nog kippenvel bij de gedachte aan de eerste keer dat hij de warming-up op het veld deed. Aan het intense gezang van de Gelbe Wand, 25.000 fanatieke fans in geel-zwart gekleed achter het doel. Die laatste keer in de dug-out geniet hij in stilte na van het mooie avontuur dat slechts 163 dagen duurde.

Aan de overkant van het veld ziet de assistent-trainer Hans-Joachim Watzke staan. De directeur komt rechtstreeks uit de bestuurskamer en steekt het veld over na de 2-1 nederlaag tegen Werder Bremen op zaterdag 9 december. Nog een paar seconden en dan is het voorbij. De directeur van Dortmund omhelst Krüzen en zegt: 'Es tut mir leid'. De assistent knikt, zegt dat hij het begrijpt. Hij kijkt nog een laatste keer om zich heen. "Das war es.''

Wachtlijst

Quote Ik gun ze het beste, heb er geen slecht gevoel bij Hendrie Krüzen Krüzen is weer thuis in Vriezenveen, samen met zijn vriendin. Het appartement in Dortmund moet nog worden leeggeruimd. Hij kijkt veel wedstrijden, ook van Dortmund, dan is hij hartstochtelijk voor zijn oude club. "Ik gun ze het beste, heb er geen slecht gevoel bij, wil niet dat ze verliezen. Ik had er alleen liever nog gezeten. Het is een van de grootste clubs van de wereld. Je moet het een keer meemaken, bij een thuiswedstrijd denk je echt: Wow. Ajax is al groots, Dortmund is twee keer zo groot. Er kunnen 81.000 mensen in het stadion en er is een wachtlijst van 37.000 mensen."

Tweespalt

Het begon vijf maanden geleden zo veelbelovend. Het trainersduo had net bekendgemaakt niet verder te gaan bij Ajax, omdat het niet boterde met de rest van de staf. "Dat Dortmund zich daarna zou melden, hadden we niet verwacht."

Ze gingen uitstekend van start in de Bundesliga en oogstten lof en bewondering voor hun aanvallende spel. "Hoe apart het ook klinkt, het ging bergafwaarts nadat verdediger Lukasz Piszczek geblesseerd raakte", blikt de 53-jarige terug. "Hij nam de spelers mee, was enthousiast, maar viel weg. Ik had daarna meer verwacht van Sokratis, hij is de tweede aanvoerder en had leiderschap moeten tonen. In plaats daarvan liet hij ons vallen."

De verdediger had tweespalt in de groep kunnen voorkomen, maar bood geen helpende hand. "De doelman en de verdedigers wilden meer naar achteren, de middenvelders en aanvallers vonden ons spel mooi en wilden juist graag naar voren. We hadden 27 spelers in de groep, dat was te veel. Je stelt er elf op, de rest is bijna allemaal ontevreden. De onrust nam toe en er ontstonden groepjes."

Quote We hadden 27 spelers in de groep, dat was te veel Hendrie Krüzen

Fitheid

Het ging van kwaad tot erger. Als het eenmaal tegenzit, knakt het vertrouwen, vragen spelers de bal niet meer en is elk foutje een tegendoelpunt. "Als de resultaten goed zijn, verbloemt dat een hoop. Gaat het minder, dan richt iedereen zich op het systeem en de fysieke gesteldheid van de spelers." De kritiek zwol aan, het elftal zou niet fit genoeg zijn. "Onzin, data liegen niet", vindt hij. "Ten opzichte van vorig jaar was het gelijk of zelfs beter."

Contact

Quote Het grootste deel van de spelersgroep wilde dat we zouden blijven, maar ergens houdt het op Hendrie Krüzen Had het trainersduo het nog om kunnen buigen? Krüzen vraagt het zich af. "Dat kan alleen met goede resultaten, maar die bleven te lang uit. Het grootste deel van de spelersgroep wilde dat we zouden blijven, maar ergens houdt het op. Als je in de top werkt, kun je niet vaak achter elkaar verliezen. Na vier keer vlieg je er doorgaans uit, dat weet je. Na zes keer had ik het zeker verwacht, maar de leiding heeft ons lang de hand boven het hoofd gehouden. Ze zijn ook teleurgesteld dat het niet is gelukt."

Mario Götze appt hem nog trouw, ook andere spelers houden contact. Krüzen koestert zijn tijd in Noordrijn-Westfalen. "Ik blijf niet in het negatieve hangen, nooit. Ik heb dingen geleerd, daar ga ik mijn voordeel mee doen. In de zomer mochten we spelers kopen, dat hebben we niet gedaan. We wilden de selectie leren kennen, er zaten Champions League-winnaars bij, daar verwacht je wat van. Achteraf was dat te behoudend en hadden we spelers moeten halen waarvan we dachten dat ze bij ons zouden passen. In de winterstop zouden we twee centrale verdedigers en een spits aantrekken, dan weet je genoeg."

Rustig leven