Kuwas dribbelt en scoort, maar blijft (te) grillig

Als het gaat om schoten behoort Brandley Kuwas bij de negen spelers in de eredivisie met de meeste schoten (60). En dat is knap, aangezien de top, behalve Bryan Linssen (Vitesse) en Mike van Duinen (PEC Zwolle), louter bestaat uit spelers van de top 3 en AZ. Op plaats 10 staat overigens nog een Heraclied: Kristoffer Peterson met één schot minder dan Kuwas (59). Een verbeterpunt voor Kuwas (maar ook voor Peterson): de schotlocatie. Kuwas schiet na Hakim Ziyech, Steven Berghuis en Glenn Bijl het meest van buiten het strafschopgebied, met als gevolg een relatief lage verwachte doelpuntenwaarde per schot. Bovendien gaan relatief weinig pogingen daadwerkelijk op doel, vooral omdat hij graag van afstand schiet.

Ondanks zijn wat moeizamere begin behoort Brandley Kuwas ook wat betreft (succesvolle) dribbels tot de absolute top van Nederland. Kuwas completeert de top 5 meeste dribbels, maar hijgt in de nek van nummer 4, Gyrano Kerk, en nummer 3, Kristoffer Peterson. Oussama Idrissi (1) en Hakim Ziyech (2) stijgen in absolute aantallen ver boven de rest uit. Belangrijker is misschien nog wel hoe succesvol de dribbels zijn. Wat betreft deze statistiek neemt Kuwas plaats 3 in met 59 succesvolle dribbels en Peterson plaats 5 met 54 dribbels. Er zijn twee (in absolute aantallen) betere dribbelaars dan Kuwas in de eredivisie: Oussama Idrissi (81) en Steven Bergwijn (63).