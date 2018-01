Kuwas en Droste ontbreken bij Heracles

,,We kijken zaterdag of hij op de bank plaats kan nemen'', zegt trainer John Stegeman. Kuwas is niet het enige probleemgeval in de selectie van Heracles. Wout Droste is zeker niet inzetbaar, hij liep op het trainingskamp een hamstringblessure op. Bart van Hintum kneusde in Spanje een paar tenen. Lerin Duarte is herstellende van een kuitbeenbreuk en Dario van den Buijs is nog niet wedstrijdfit.