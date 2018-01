Kuwas en Van den Buijs terug bij Heracles

ALMELO - Brandley Kuwas en Dario van den Buijs zijn er tegen Groningen weer bij. De spelers beginnen tegen het team van oud-Heraclied Mike te Wierik nog wel op de bank. Kuwas had last van de knie, Van den Buijs van de lies.

Wout Droste is nog altijd niet bij. De verdediger heeft last van een hamstringblessure. Lerin Duarte is nog herstellende van een kuitbeenbreuk, terwijl Bart van Hintum een scheurtje in zijn teen heeft.

Heracles jaagt in Groningen op de eerste uitzege van het seizoen. ,,We willen als altijd resultaat halen’’, zegt trainer John Stegeman. ,,Als alles klopt kunnen we het iedere tegenstander moeilijk maken.’’

Leerschool