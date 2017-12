Kuwas houdt alle opties deze winter open

De opvallendste speler van Heracles in de eerste competitiehelft was Brandley Kuwas (25). De aanvaller blikt terug en vooruit. Zal hij er na de winterstop nog zijn?

Zijn doel de eerste seizoenshelft was vijf goals en acht assists. Brandley Kuwas staat na de teleurstellende 3-1 nederlaag afgelopen zondag tegen VVV-Venlo op drie goals en acht assists. "Mijn eigen doelen had ik heel hoog gesteld, maar dat vind ik prettig", zegt de Heracles-speler. "Ik wil graag het gevoel hebben dat ik iets in de verte kan grijpen, mijn eigen trofee kan pakken. Ik had de lat lager kunnen leggen, maar de uitdaging ligt juist in het schier onmogelijke."

Het slot van 2017 was teleurstellend voor Heracles. Weer lukte het niet om uit te winnen, de ploeg haalde buitenshuis zelfs de minste punten van de hele eredivisie. Eentje tegen Heerenveen en eentje tegen FC Utrecht. Thuis deed de ploeg het uitstekend. Ook Kuwas was thuis veel beter dan uit. Tegen VVV-Venlo was hij geen schim van de aanvaller waar zoveel over gesproken wordt. Want heb je het buiten de Twentse grenzen over Heracles, dan valt steevast de naam Kuwas. Toen de buitenspeler begin dit seizoen een paar weken geblesseerd was, sloegen de eigen supporters de handen voor het gezicht: 'niet hij'. Tegenstanders dachten juist: 'Gelukkig, hij niet'. "Het is mooi dat mensen je kennen vanwege je prestaties. Ik heb zelf ook het gevoel dat ik goed bezig ben. Mijn rol is anders geworden, ik heb meer zeggenschap gekregen. Maar ik ben nog dezelfde Brandley, die het liefst de hele dag door grapjes maakt."

"Ik win geen wedstrijden, dat doen we samen"

Vorig seizoen ging de aandacht bij Heracles vooral naar Samuel Armenteros, daarvoor sprong Wout Weghorst in het oog, sinds afgelopen zomer staat Kuwas na elke thuiswedstrijd de pers te woord. "Maar het gaat niet om mij, ik win geen wedstrijden, dan doen we samen. Soms zetten tegenstanders twee man op me, dat vind ik niet erg, het betekent dat er ergens een vrije man komt. We hebben dit seizoen thuis goed gepresteerd, uit niet. Ik ook niet. Kuwas is onderdeel van het team, ik doe niets alleen."

Nieuwe doelen

Voor het tweede deel van de competitie stelt de aanvaller nieuwe doelen, maar eerst is er tijd voor vakantie. De spelers van Heracles melden zich 4 januari weer, op 7 januari gaat de ploeg op trainingskamp in Spanje. Kuwas zal er ongetwijfeld nog bij zijn, maar of dat op 31 januari, als de transfermarkt sluit, ook zo is? "Ik zou het niet weten. Ik heb tot nu toe niets gehoord van mijn zaakwaarnemer of de club. Ik heb ook uitgesproken dat ik niet weg moet of wil. Ik speel, heb een leidersrol gekregen en wil het seizoen graag afmaken."