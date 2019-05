Kuwas na transfer naar Al-Nasr: ‘Sportief is Dubai geen stap hoger, financieel wel’

Een week geleden vloog Brandley Kuwas naar Dubai om kennis te maken en een medische keuring te ondergaan bij zijn nieuwe club Al-Nasr. Na de wedstrijd tegen Excelsior werd de deal afgerond, gisteren mocht alles wereldkundig worden gemaakt. De aanvaller, die dit seizoen tien keer scoorde voor Heracles en tien assists gaf, tekent voor twee jaar met een optie voor nog een seizoen. „Ik ben er echt hartstikke blij mee. Ik heb de club gezien en ben naar het stadion geweest. Eerder was ik met mijn vriendin op vakantie in Dubai, het is leven is er goed.” Hij heeft zich nog niet verdiept in de competitie, de’ Verenigde Arabische Emiraten Liga’. „Dat komt nog.”