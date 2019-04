Kuwas nog vraagteken voor uitduel tegen AZ

Dalmau op weg naar record van Armenteros

19 april Nog drie doelpunten en dan evenaart Adrián Dalmau het clubrecord van negentien doelpunten in een seizoen. „Samuel Armenteros deed dat in zijn tweede jaar bij Heracles, in mijn eerste seizoen sta ik al op zestien doelpunten. Dat vind ik knapper”, zegt de 25-jarige Spaanse aanvaller van Heracles na de 2-1 zege op Heerenveen.