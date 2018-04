Kuwas ontvangt gouden FIFA-kaart: 'Echt gaaf, man!'

Kuwas was totaal verrast met de fysieke kaart. ''Ik vind dit echt super tof. Ik zie het altijd bij grotere spelers en nu opeens bij jezelf. Dit is echt gaaf man.''

Gouden speler

In de laatste update van het computerspel had Kuwas een upgrade van twee ratings gekregen. Hierdoor is hij toegetreden tot het selectieve gezelschap van gouden spelers. Door de statusverhoging van Kuwas is hij onderdeel van de groep beste spelers binnen het spel en komt hij in dezelfde categorie als bijvoorbeeld Lionel Messi en Cristiano Ronaldo.