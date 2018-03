Kuwas opgeroepen voor oefeninterlands met Curaçao

Cijferspel Monteiro een van de betere middenvelders van Nederland

11 maart ALMELO - In het stadion werd Jamiro Monteiro uitgeroepen tot man van de wedstrijd en ook volgens de statistieken was hij een van de betere spelers in de Twentse derby tussen Heracles en FC Twente (2-1). Monteiro is op weg naar de top van de eredivisie.