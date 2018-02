Kuwas terug in de basis bij Heracles, Osman op de bank

update Hoogma bevestigt interesse KNVB

1 februari In de zoektocht naar een technisch directeur heeft de KNVB nog twee kandidaten. Op de shortlist staat in ieder geval Nico-Jan Hoogma, de huidige algemeen directeur van Heracles. De inwoner van Oldenzaal bevestigde donderdagavond dat hij in gesprek is met de voetbalbond.