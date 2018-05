Langstzittende speler van Heracles tekent bij

Brouwer speelt al sinds 2013 bij Heracles en gaat zijn zesde seizoen in. Ook Jaroslav Navratil is er al zo lang bij, maar hij vertrekt na dit seizoen uit Almelo. De keeper uit Apeldoorn streed lang met Renze Fij uit Enschede om een plek op de reservebank. Fij debuteerde vorig seizoen in de eredivisie, Brouwer wacht nog op dat moment.

Vorig jaar zomer vertrok Fij op huurbasis naar Dordrecht, keerde in de winterstop terug in Almelo maar kwam niet meer in het plaatje voor. Hij kan op zoek naar een nieuwe club. Doelman Harm Zeinstra tekende vorig jaar in Almelo, hij heeft nog een doorlopend contract. Twee maanden geleden werd hij als tweede doelman gepasseerd door Brouwer.

Volledig scherm Grote vreugde bij de spelers en fans van Heracles Almelo na de 2-1 winst op FC Twente dit seizoen. Ook reservedoelman Michael Brouwer (rechts) deelde mee in de feestvreugde. © ANP Pro Shots

