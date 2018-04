Leemhuis maakt tegen Utrecht debuut voor Heracles

Hevig geëmotio­neer­de Hoogma krijgt prominente plek in Heracles-museum

14:43 ALMELO - Hij was hevig geëmotioneerd. Voor een handjevol getrouwen in het museum van Heracles was de onthulling van Nico-Jan Hoogma één van de meest intense momenten rondom de wedstrijd tegen FC Utrecht, die in het teken stond van afscheid.