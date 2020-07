Lennart Czyborra maakte eerste speelminuten voor Italiaanse stuntploeg

Czyborra maakte in januari de overstap van Heracles naar de Serie A. Mede door de coronacrisis moest de Duitse linkervleugelverdediger lang wachten op zijn eerste speelminuten. Dinsdagavond in de slotfase was het dan zover. Stuntploeg Atalanta, dat de gevestigde orde de stuipen op het lijf jaagt en ook nog in de Champions League zit, stond al met ruime cijfers voor toen Czyborra zijn eerste speelminuten in Italië werd gegund.