Lerin Duarte vervolgt zijn carrière in Griekenland

Duarte speelde twee periodes voor Heracles. In 2011 kwam hij over van Sparta, de club waar hij werd opgeleid. Duarte begon sterk bij Heracles en maakte na twee seizoen de overstap naar Ajax. Die transfer was niet succesvol voor de linkspoot. Na verhuurperiodes bij Heerenveen en NAC keerde Duarte in het seizoen 2016-2017 terug in Almelo. Hij speelde afgelopen seizoen 29 keer voor Heracles. In totaal droeg hij 143 keer het shirt van Heracles. Duarte maakte negentien goals voor de Almeloërs.