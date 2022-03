Lijst met afwezigen weer groot bij Heracles: ‘Gelukkig spelen we tegen PSV’

Doelman Janis Blaswich, verdediger Marco Rente en Nicolai Laursen zijn ziek. Orestis Kiomourtzoglou raakte donderdag op de training geblesseerd aan de enkel en Lukas Schoofs is nog niet hersteld van zijn heupkwetsuur. „Gelukkig spelen we tegen PSV en niet tegen een directe concurrent”, verzucht Wormuth. „Voor het seizoen dachten we echt, nadat we de spelersgroep bij elkaar hadden gehouden, dat het er heel goed uitzag. Maar wat ons vervolgens is overkomen, is niet normaal. Dit seizoen verloopt bizar.”