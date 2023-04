LIVE | Gehavend Heracles speelt lastige uitwedstrijd bij De Graafschap

LIVE KKD | Heracles Almelo treft Telstar, dat al drie duels niet verloren heeft

Heracles Almelo neemt het vrijdagavond in het eigen Erve Asito op tegen Telstar. De Heraclieden kwamen vorige week goed weg met 1-1 tegen Willem II en zullen tegen Telstar, de nummer negen in de stand, een beter resultaat willen halen. Het duel in de Keuken Kampioen Divisie begint om 20.00 uur. In onderstaande liveblog houden we je op de hoogte.